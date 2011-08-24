Львівщина вдячна Януковичу

Львів. 24 серпня. УНІАН. Письменник Роман Лубківський попросив голову Львівської облдержадміністрації Михайла Цимбалюка при першій можливості передати подяку Президенту України Віктору Януковичу за присвоєння Львівському літературному музею Івана Франка статусу національного.

Про це Роман Лубківський сказав сьогодні, 24 серпня, під час урочистого нагородження представників громадськості Львівщини, яке провів голова Львівської ОДА Михайло Цимбалюк.

Роман Лубківський наголосив, що не хоче виглядати нескромним, але на його думку, орден «За заслуги» другого ступеня для нього є цілком заслуженим.

«Для мене ця нагорода є дуже скромною, але дуже високою… Раніше я отримав орден «За заслуги» третього ступеня, то тепер другого… йду щаблями вгору. Заслуга є в тому, що я підтримував ініціативи серед своїх колег у Верховній Раді України, сам виступав із певними пропозиціями. Пригадується, як на відзначенні річниці Незалежності окремі депутати у парламенті не хотіли вставати на урочистостях», - сказав письменник.

Він додав, що абсолютно переконаний і вважає, що найголовніше, що ця нагорода прийшла у свята – 20-ї річниці Незалежності України. Хоча, зазначив Лубківський, свято – це не те слово, адже дата 20 років уже нікого не ставить у сумнів, що є загрози Незалежності України. «Держава буде розвиватись», - переконаний Лубківський.

Роман Лубківський також відзначив, що багато людей тримали руку на Пересопницькому Євангеліє, але саме Віктор Янукович тримає цю руку найсильніше.

«Якщо говорити про 20-ту річницю Незалежності України, то губернатор сказав, що в розрізі історії це як 20 хвилин, а я б сказав, що це 20 кроків дорогою, яка йде не завжди рівна і можна часом і спотикнутись, але 20 річниця Незалежності України – це той шлях, який нам відкриває дорогу у європейські демократичні інституції на новий простір розвитку держави, незалежно від сумнівів, які виникають у деяких людей», - відмітив письменник.

Роман Лубківський наголошує, що він є противником того, щоб виходити на площі і викрикувати різні голосні та голослівні гасла. «Я проти того, щоб ходити з мегафонами , кричати щось і потім підписувати різні документи й одразу про це забувати. Найважливіше те, що сьогодні тут говорили військові «Служу українському народові» - справді українському народові, а не безликому народу України», - каже Роман Лубківський.

Він акцентував, що Незалежність держави – це не акція, а процес, який часом буває болісним, це факт, який стає подією, котра хоче розвитку. «Переконаний, що цей процес ми подолаємо дуже швидко. Мойсей водив свій народ 40 років, а ми пройшли вже 20-ть і сорок нам не знадобиться. Окремі фактори на цей процес не можуть впливати кардинально», - каже письменник.

Також він висловив переконання, що «декларативний час уже у минулому і зараз наступив час родієвого та діяльного розвитку на благо країни, час інтелектуального спротиву вуличним акціям, а тихим будівництвом своєї країни».