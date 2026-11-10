Попри кризу у відносинах, Сеул заклав гроші на допомогу Україні у бюджет-2027: ЗМІ назвали суму

В липні президент Лі Чже Мьон оголосив про обіцянку допомогти Україні.

Уряд Південної Кореї заклав у проєкт державного бюджету на 2027 рік 100 мільйонів доларів допомоги для України незважаючи на дипломатичну кризу, що виникла між державами через полонених з КНДР, повідомляє The JoongAng.

Видання поділилося, що це рішення ухвалено після того, як в липні президент Лі Чже Мьон оголосив про обіцянку допомогти Україні. За даними видання, запит на включення видатків подало Міністерство закордонних справ Південної Кореї.

За даними, внесок Сеула до Цільового фонду НАТО планують збільшити майже втричі – з 16,7 мільйона доларів у поточному році до 50 мільйонів доларів у 2027-му.

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Таким чином, фінансування цільових проєктів гуманітарної підтримки зросте вчетверо й сягне 20 мільйонів доларів. Більше того, ще 30 мільйонів доларів передбачили в межах програми допомоги країнам, які постраждали від збройних конфліктів.

Примітно, що цільовий фонд НАТО функціонує з 2016 року для відновлення України та оперативного постачання нелетального військового спорядження.

З 2024 року Південна Корея почала сплачувати внески до фонду. Ці кошти йдуть на лікування поранених українських воїнів і зведення військових реабілітаційних госпіталів. Наводяться дані, що впродовж 2024–2025 років Сеул перерахував за цим напрямом 34 мільйони доларів.

При цьому, гуманітарну допомогу зосереджено на охороні здоров'я, енергетиці та відновленні освітніх закладів. Кошти виділяють через Корейське агентство міжнародного співробітництва (KOICA) та структури ООН, зокрема ПРООН.

Однак, оглядачі з Південної Кореї мають сумніви щодо того, чи вдасться повноцінно реалізувати потенціал допомоги та залучити корейський бізнес до майбутньої відбудови України через гостру дипломатичну кризу між державами.

Зокрема, очільник парламентського комітету Сон Сок Джун закликав посадовців не розривати двосторонніх контактів:

"Не можна допустити, щоб нещодавні дипломатичні тертя перекреслили попередні здобутки співпраці. Уряд має збалансувати двосторонні відносини через виважену позицію, зважаючи на середньо- та довгострокові національні інтереси, зокрема й на майбутню участь у проєктах відбудови".

Окрім цього, спікер МЗС Південної Кореї запевнив, що уряд країни "як відповідальний член міжнародної спільноти й надалі неухильно дотримуватиметься принципової позиції щодо підтримки України".

Скандал через полонених КНДР: що відомо

Раніше УНІАН повідомляв, що президент України Володимир Зеленський публічно розкрив факт передачі Сеулу двох захоплених північнокорейських військовополонених. Як стверджувала південнокорейська сторона, країни домовилися не розголошувати цей факт. Україна захопила цих двох північнокорейців у Курській області Росії в січні 2025 року.

Також ми писали, що після цього Південна Корея відкликала з України одного зі своїх співробітників Агентства міжнародного співробітництва. За офіційним повідомленням, це рішення було прийняте з міркувань безпеки – через посилення російських обстрілів Києва.

Відомо, що влада Південної Кореї відкликала з України частину співробітників свого посольства. Міністерство закордонних справ (МЗС) Південної Кореї пояснило цей крок тим, що не отримало "конструктивної відповіді" від української сторони щодо питання, пов’язаного з північнокорейськими військовополоненими.

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