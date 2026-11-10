Підтримка України стала головним джерелом розколу в Німеччині: що показало опитування

Понад чверть німців бажають зближення з РФ.

Підтримка України розділяє Німеччину більше, ніж будь-яке інше політичне питання. Про це свідчать результати опитування центру Midem при Технічному університеті Дрездена.

Зазначається, що респондентам поставили загалом 15 політичних питань, аби дізнатися, де з 2025 року напруженість зросла, а де конфлікти навпаки зменшилися. Згідно з результатами опитування, 54,1% підтримують подальшу підтримку України та дистанціювання від РФ. Тоді як 28,8% бажають зближення з Росією. Політично праві, зокрема прихильники AfD та Greens, в цьому опитуванні є найбільш категоричними до тих, хто має інші погляди.

У людей також запитали, чи вважають вони суспільство в Німеччині розділене. Й 83% відповіли на нього ствердно. Серед них чверть тих, хто переконаний у глибокому розділенні населення. На другому місці, після питання України, лишається проблема міграції. Зокрема 47% опитаних вимагають, щоб мігранти не лише вивчали німецьку мову та поважали закони, а й прийняли німецьку культуру та спосіб життя. Цей показник зріс відразу на 7% за останній рік.

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Підтримка України від Німеччини: що відомо

Нагадаємо, влада Німеччини продовжує дотримуватися політики підтримки України. Зокрема у жовтні стало відомо, що Берлін передасть Києву 1,3 млрд євро допомоги, які будуть спрямовані на посилення української ППО та підготовки до зими.

Також Німеччина продовжує співпрацювати з Україною у виробництві БпЛА. Міністр оборони Борис Пісторіус заявив, що Берлін спільно з Києвом планують запустити спільне виробництво далекобійних дронів, які здатні долати відстань у 1500 кілометрів.

Водночас німецька ультраправа партія "Альтернатива для Німеччини" (АдГ), яка набирає популярності в країні, продовжує просувати свої проросійські погляди. У партії заявили про плани вже наступного року організувати саміт за участю Німеччини, Росії та США щодо війни в Україні. Київ на цей саміт вони запрошувати не планують.

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