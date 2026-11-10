Експерти назвали 8 найкращих недорогих смартфонів 2026 року на Android та iOS

До списку увійшли пристрої Samsung, Motorola, Google та Apple, тоді як Xiaomi не знайшла місця в рейтингу.

Навіть серед недорогих смартфонів можна знайти моделі з яскравими екранами, хорошими камерами, ємними акумуляторами та тривалою підтримкою оновлень. При цьому деякі з них пропонують функції, які ще кілька років тому зустрічалися лише у флагманських пристроях.

Експерти видання Android Headlines склали рейтинг найкращих бюджетних телефонів, які заслуговують на увагу восени 2026 року. Усі моделі журналісти особисто протестували та оцінили за однаковою методикою.

Pixel 10a – найкращий бюджетний смартфон загалом. Пристрій вирізняється плоским дизайном, 6,3-дюймовим OLED-екраном із піковою яскравістю до 3000 ніт та широкими можливостями Gemini. А основний модуль на 48 Мп робить знімки на рівні повноцінних флагманів минулих поколінь.

– найкращий бюджетний смартфон загалом. Пристрій вирізняється плоским дизайном, 6,3-дюймовим OLED-екраном із піковою яскравістю до 3000 ніт та широкими можливостями Gemini. А основний модуль на 48 Мп робить знімки на рівні повноцінних флагманів минулих поколінь. Galaxy A37 5G – найкращий смартфон до 500 доларів. Він пропонує набір характеристик, який ще кілька років тому було складно уявити в пристроях цієї цінової категорії. Основна камера на 50 Мп, великий 6,7-дюймовий екран AMOLED із роздільною здатністю FHD+, шість років оновлень Android та водостійка конструкція зі склом, стійким до подряпин.

Moto G Power 2026 – найкращий смартфон вартістю до 400 доларів. Він орієнтований на користувачів, для яких важлива автономність: під час відтворення відео акумулятор забезпечує понад 22 години роботи. Також експерти відзначили привабливий дизайн, дуже швидкий сканер відбитків пальців і гідну камеру.

Galaxy A17 5G – найкращий смартфон до 300 доларів. Він пропонує унікальне для свого класу поєднання довговічності та якісного екрану. Але це також ціна за посередню продуктивність і відсутність підтримки HDR-відтворення.

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Moto G Play 2026 – найкращий варіант для тих, хто не готовий витратити більше 250 доларів. Його головною перевагою є автономність: під час тестування Android Headlines він пропрацював майже 24 години. Також пристрій пропонує чисту версію Android 16 без "сміття". Однак заради доступної ціни компанії довелося заощадити на камері, обсязі пам’яті та продуктивності.

– найкращий варіант для тих, хто не готовий витратити більше 250 доларів. Його головною перевагою є автономність: під час тестування Android Headlines він пропрацював майже 24 години. Також пристрій пропонує чисту версію Android 16 без "сміття". Однак заради доступної ціни компанії довелося заощадити на камері, обсязі пам’яті та продуктивності. Moto G Stylus 2026 – найкращий недорогий смартфон зі стилусом. На думку експертів, це один із найцікавіших варіантів для тих, кому потрібен телефон зі стилусом без переплати за Galaxy S26 Ultra. У комплект входить активне перо з розпізнаванням сили натискання та нахилу, для якого передбачено окремий відсік у корпусі.

найкращий недорогий смартфон зі стилусом. На думку експертів, це один із найцікавіших варіантів для тих, кому потрібен телефон зі стилусом без переплати за Galaxy S26 Ultra. У комплект входить активне перо з розпізнаванням сили натискання та нахилу, для якого передбачено окремий відсік у корпусі. iPhone 17e – для шанувальників Apple. Це відносно доступний спосіб познайомитися з екосистемою Apple без придбання флагмана. Телефон отримав 6,1-дюймовий дисплей, покращену автономність та підтримку бездротової зарядки MagSafe.

Motorola Razr 2025 – смартфон-розкладачка вартістю до 700 доларів. Його головною перевагою стала збалансована ціна, яка робить технології складаних дисплеїв доступними для ширшого кола користувачів.

Якщо ви шукаєте новий смартфон, експерти AnTuTu оновили рейтинг найвигідніших за співвідношенням ціни та продуктивності Android-смартфонів. Усі моделі розділили на 5 цінових категорій, а лідерами найдешевшого сегмента стали пристрої Motorola.

УНІАН писав, що новий Android-смартфон пропрацював 32 години поспіль і потрапив до Книги рекордів Гіннеса. Пристрій із доступної цінової категорії отримав акумулятор з величезною ємністю 10 000 мА·год.

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