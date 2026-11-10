Microsoft передумала випускати Windows 12: компанія буде 'лагодити' Windows 11

Windows 11 27H2 стане найбільшим оновленням для операційної системи з 2024 року.

За інформацією The Verge, Microsoft відмовилася від випуску Windows 12 і зосередиться на вдосконаленні Windows 11. Компанія вже готує велике оновлення Windows 11 під номером 27H2, яке вийде восени 2027 року.

На відміну від 25H2 та 26H2, які були невеликими пакетами дрібних оновлень, версія Windows 27H2 стане найбільшим оновленням для операційної системи з 2024 року. За словами джерел, ключові компоненти системи будуть замінені або суттєво оновлені.

Однією з помітних змін стане новий фон Windows 11. Microsoft представить нихку варіантів дизайну на конференції Ignite наприкінці листопада, а масове поширення оновлених фонових зображень розпочнеться в січні 2026 року. Їхнє оформлення нагадуватиме нинішню заставку Bloom, але з іншими колірними рішеннями для споживчої та комерційної версій.

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Крім того, Windows отримає повноцінну підтримку технології Intel APX, а також важливі вдосконалення, спрямовані на підвищення продуктивності комп’ютерів з невеликим об’ємом оперативної пам’яті. Як зазначає The Verge, Microsoft розраховує повернути довіру людей за рахунок поступового підвищення надійності та покращення користувацького досвіду Windows 11, а не просто випуску нової системи з гучною назвою.

Раніше Microsoft випускала нові версії Windows кожні три роки. Однак із виходом Windows 11 компанія змінила бізнес-модель і замість трирічного циклу розробки віддала пріоритет концепції "Windows як сервіс", розвиваючи ОС за рахунок регулярних оновлень.

Microsoft продовжує вдосконалювати Windows 11, додаючи функції, про які користувачі просили вже давно. Раніше в Windows 11 з’явилася опція безстрокового призупинення оновлень. Також у меню живлення додали окрему кнопку для вимкнення або перезавантаження ПК без встановлення оновлень.

УНІАН повідомляв, що Windows 11 активно набирає популярності серед українських користувачів. Нещодавно актуальна ОС вперше подолала позначку в 60% ринку, тоді як частка Windows 10 продовжує падати.

Користувачам розповіли, як безкоштовно продовжити підтримку Windows 10 ще на рік. Компанія продовжує випускати критичні виправлення для користувачів, які підключили програму Extended Security Updates (ESU).

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