Камери Samsung Galaxy S27 розчарують: з’явилися характеристики нових флагманів

Особливо це стосується базових моделей та флагманського Galaxy S27 Ultra.

У мережі з'явилися ймовірні характеристики камер майбутньої лінійки Samsung Galaxy S27. Здається, серйозних змін чекати не варто: масштаб оновлень набагато скромніший, ніж сподівалися фанати. Причому це стосується як базових версій, так і топової Ultra, пише 9to5Google.

Базові Galaxy S27 і Galaxy S27+ отримають практично звичний набір камер. Основний модуль залишиться 50 Мп – йдеться про сенсори Sony IMX955 або Samsung S5KGNG. Надширококутна камера теж не зміниться: це 12-Мп датчик Sony IMX564, який використовується ще з часів Galaxy S23.

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Деякі оновлення все ж очікуються. Зокрема, нові сенсори можуть з’явитися в телефото- та фронтальних камерах. Проте істотного збільшення роздільної здатності чи інших помітних поліпшень характеристик поки що не обіцяють.

У Galaxy S27 Pro та Galaxy S27 Ultra ситуація цікавіша. Обидва смартфони, згідно з витоком, будуть оснащені основною камерою на 200 Мп Samsung S5KHP6 та 50-Мп надширококутним модулем. При цьому роздільна здатність телефотокамери становитиме 50 Мп.

Відмінності між двома преміальними смартфонами полягатимуть насамперед у можливостях оптичного наближення. Galaxy S27 Pro приписують трикратний оптичний зум, тоді як Galaxy S27 Ultra запропонує 5-кратне наближення.

Але у новій конфігурації є суттєвий недолік. Якщо інформація підтвердиться, Galaxy S27 Ultra втратить додаткову телефото-камеру з трикратним зумом, яка була у попередніх поколінь. Для власників, які звикли до розширених можливостей зуму, таке рішення стане кроком назад.

Попередні характеристики камер Galaxy S27 виглядають наступним чином:

Galaxy S27 / S27+: основна 50 Мп, надширококутна 12 Мп, телеоб'єктив 12 Мп, 3-кратний, фронтальна 12 Мп

Galaxy S27 Pro: основна 200 Мп, надширококутна 50 Мп, телеоб'єктив 50 Мп, 3х, фронтальна 16 Мп

Galaxy S27 Ultra: основна 200 Мп, надширококутна 50 Мп, телеоб'єктив 50 Мп, 5-кратний зум, фронтальна 16 Мп

Офіційна презентація лінійки Galaxy S27 очікується на початку 2027 року. До оновленої флагманської серії Samsung вперше увійдуть одразу чотири моделі: базовий Galaxy S27 і Galaxy S27+, абсолютно новий Galaxy S27 Pro та топовий Galaxy S27 Ultra.

За чутками, лінійка Galaxy S27 може втратити Snapdragon через проблеми з перегріванням. У разі, якщо оптимізувати процесор не вдасться, Samsung доведеться оснастити всю серію виключно власним Exynos 2700.

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