Партнери виділять сотні мільйонів євро на відновлення захисту ЧАЕС: скільки ще бракує

Шмигаль заявив, що остаточний рахунок за удар по Чорнобильській станції має оплатити Росія.

Міжнародні парнери України оголосили про виділення 303 мільйонів євро на відновлення Конфайнменту Чорнобильської АЕС, повідомили у Міністерстві енергетики.

Участь у Конференції донорів взяли 34 країни та міжнародні організації. Загалом 14 країн та міжнародних організацій зобов’язалися внести 303 мільйони євро до Міжнародного рахунку співробітництва з питань Чорнобильської АЕС (ICCA), яким керує ЄБРР, для відновлювальних робіт на конфайнменті.

Про значний внесок оголосили Європейський Союз, Німеччина, Франція, США, Велика Британія, Норвегія, Польща, Швейцарія, Литва, Австрія. Канада, Греція, Італія, Молдова та Нідерланди заявили, що оголосять про свої зобов’язання в найближчі місяці.

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Перший віцепрем’єр-міністр – міністр енергетики Денис Шмигаль нагадав, що у лютому 2025 року конфайнмент був пошкоджений російським дроном.

"Для відновлення об’єкту необхідно близько 500 млн євро. Тимчасовий ремонт уже триває. Плануємо завершити всі інженерні роботи та повністю відновити функціональність конфайнменту до 2030 року", - наголосив міністр енергетики.

Він зауважив, що остаточний рахунок за удар по Чорнобильській станції має оплатити Росія.

"Ми будемо працювати з партнерами, щоб відшкодувати витрати на відновлення з російських активів", - зазначив Шмигаль.

Стан конфайнменту на ЧАЕС – головні новини

14 лютого 2025 року РФ атакувала дроном Новий безпечний конфайнмент над зруйнованим четвертим реактором Чорнобильської АЕС. Тоді старший ядерний спеціаліст "Грінпіс Україна" Шон Берні попередив, що об’єкт "Укриття" під НБК може обвалитися в будь-який момент і його відновлення потрібно завершити до 2030 року.

Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) заявив про дефіцит у 500 мільйонів євро на проведення аварійно-відновлювальних робіт на Чорнобильській АЕС в Україні.

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