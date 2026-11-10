РФ не погодиться на вимогу Європи щодо негайного припинення вогню в Україні, - Лавров

Лавров зазначив, що європейська сторона не брала участі у тристоронніх переговорах за участю України, РФ та США.

Міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров заявив, що Москва не погодиться на вимогу європейської сторони про негайне припинення вогню в Україні. Його слова цитують росЗМІ.

За словами Лаврова, РФ погодиться на припинення вогню лише в тому випадку, якщо матиме уявлення про подальший розвиток подій. Він заявив, що спершу потрібно сформувати чіткі гарантії безпеки.

"Європа вкотре намагається створити перепочинок київському режиму для відновлення військового потенціалу, Москва на це не піде", – сказав голова МЗС РФ.

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Також Лавров зазначив, що європейська сторона не була присутня на тристоронніх переговорах за участю України, РФ та США.

"Європейці чомусь полетіли до Абу-Дабі. Тоді нехай посидять у готелі", – додав він.

В Абу-Дабі завершився перший день тристоронніх переговорів

Нагадаємо, що сьогодні, 10 листопада, завершився перший день тристоронніх переговорів в ОАЕ за участю представників України, США та Росії. Офіційна зустріч між переговорними командами США, України та РФ тривала близько 4,5 годин.

Після офіційної частини зустрічі спецпредставник Трампа Кушнер, який був присутній на переговорах, заявив, що кремлівський диктатор Володимир Путін нібито "готовий до миру в Україні за певних умов".

Telegram-канал "Миколаївський Ванек" повідомив, що під час зустрічі сторони домовилися про обмін полоненими.

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