28 серпня відбудеться Всеукраїнське літературно-мистецьке свято «Я син народа, що вгору йде» з нагоди 155-ї річниці від дня народження Івана Франка. з нагоди 155-ї річниці від дня народження Івана Франка.

Захід пройде у Державному історико-культурному заповіднику “Нагуєвичі”, що у селі Нагуєвичі Дрогобицького району.

Передбачений приїзд міністра культури України Михайла Кулиняка, міністра юстиції Олександра Лавриновича за участі голови Львівської облдержадміністрації Михайла Цимбалюка та голови Львівської облради Олега Панькевича.

Виїзд акредитованих журналістів від Львівської ОДА, вул. Винниченка, 18 о 9.00

Акредитація за телефонами 261-22-07, до 14.00 26 серпня