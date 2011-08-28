Герман привітала учасників свята “Я син народа, що вгору йде”

Львів. 28 серпня. УНІАН. Радник Президента України – керівник Головного управління з питань гуманітарних та суспільно-політичних питань Ганна Герман під час урочистостей з нагоди 155-річчя від дня народження Івана Франка зачитала вітання від Президента України учасникам та гостям свята.

Про це кореспонденту УНІАН повідомили у прес-службі Львівської ОДА.

“Бажаю берегти традиції українського роду, які завжди жили тут, у Нагуєвичах” - йдеться у вітанні, яке зачитала Ганна Герман від імені Президента України.

Додамо, що в урочистостях взяли участь міністр культури Михайло Кулиняк, міністр юстиції України Олександр Лавринович, голова Львівської ОДА Михайло Цимбалюк, голова Львівської обласної ради Олег Панькевич, міський голова Андрій Садовий, заступник голови Харківської облдержадміністрації Ігор Шурма, громадські та культурні діячі Львівщини.