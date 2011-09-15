Створено координаційний центр з підготовки форуму в Трускавці

Львів. 15 вересня. УНІАН. У Львівській ОДА створено координаційний центр з підготовки та проведення XІ Міжнародного економічного форуму. Про це УНІАН повідомили у прес-службі Львівської ОДА.

Згідно з розпорядженням голови Львівської ОДА Михайла Цимбалюка, у Львівській ОДА створено координаційний центр з підготовки та проведення XІ міжнародного економічного форуму «Економічна інтеграція – національні пріоритети».

Співголовами координаційного центру обрано заступника голови – керівника апарату Львівської облдержадміністрації Ольгу Гузар та заступника голови Львівської облдержадміністрації Володимира Губицького.

Загалом у координаційному центрі працюватиме 8 робочих груп: координаційна група протокольних заходів, група організаційного забезпечення, група житлового, побутового та туристичного забезпечення, група транспортного забезпечення та зв’язку, група забезпечення культурно-масових заходів, група охорони та безпеки та група промоцій та інформаційного забезпечення.

Нагадаємо, XІ міжнародний економічний форум «Економічна інтеграція – національні пріоритети» пройде 14-15 жовтня 2011 року в готелі «Ріксос Прикарпаття» (м. Трускавець).

Цього року на Міжнародному економічному форумі візьмуть участь орієнтовно 600 учасників з 20 країн світу. Очікуються гості з країн Європи, Китаю, Росії.

Основною темою форуму стане підготовка України та Львівської області зокрема, до проведення зимових Олімпійських ігор 2022 року.