Створено координаційний центр з підготовки форуму в Трускавці

10:58, 15 вересня 2011
Львів
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Розпорядження Цимбалюка

Львів. 15 вересня. УНІАН. У Львівській ОДА створено координаційний центр з підготовки та проведення XІ Міжнародного економічного форуму. Про це УНІАН повідомили у прес-службі Львівської ОДА.

Згідно з  розпорядженням голови Львівської ОДА Михайла Цимбалюка, у Львівській ОДА створено координаційний центр з підготовки та  проведення XІ міжнародного економічного форуму «Економічна інтеграція – національні пріоритети».

Співголовами координаційного центру обрано заступника голови – керівника апарату Львівської облдержадміністрації Ольгу Гузар та заступника голови Львівської облдержадміністрації Володимира Губицького.

Загалом у координаційному центрі працюватиме 8 робочих груп: координаційна група протокольних заходів, група організаційного забезпечення, група житлового, побутового та туристичного забезпечення, група транспортного забезпечення та зв’язку, група забезпечення культурно-масових заходів, група охорони та безпеки та група промоцій та інформаційного  забезпечення.

Нагадаємо, XІ міжнародний економічний форум «Економічна інтеграція – національні пріоритети» пройде 14-15 жовтня 2011 року в готелі «Ріксос Прикарпаття»  (м. Трускавець).

Цього року на Міжнародному економічному форумі візьмуть участь орієнтовно 600 учасників з 20 країн світу. Очікуються гості з країн Європи, Китаю, Росії.

Основною темою форуму стане підготовка України та Львівської області зокрема, до проведення зимових Олімпійських ігор 2022 року.

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