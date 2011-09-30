У Львові пройдуть Дні Чехії

Львів. 30 вересня. УНІАН. 1 жовтня у Львові, відкриттям виставки «Викотіть бочки» про історію чеського пива, розпочнуться Дні Чехії. Про це УНІАН повідомили у Генеральному консульстві Чеської Республіки у м. Львові.

Також в програмі передбачено виступ хору національного товариства «Чеська бесіда», презентація швейківських традицій у Львові, а також дегустація чеської кухні. Все це відбуватиметься в «MezzoДром» – Музей Ідей на вул. Валова, 18а.

Окрім цього, для справжніх меломанів та просто любителів музики о 20.30 в рамках фестивалю «Контрасти» відбудеться концерт «Брамс Тріо Праґ» («Brahms Trio Prague») у Львівській обласній філармонії (вул. Чайковського, 7).

Загалом Дні Чехії у Львові триватимуть протягом усього жовтня (деякі акції відбуватимуться і в листопаді) й популяризуватимуть чеську культуру та традицію у нашому місті. Це будуть кінопокази, концерти та художні виставки.