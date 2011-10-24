Офіційний курс валют на 24 жовтня

Дані Нацбанку

Львів. 24 жовтня. УНІАН. На сьогодні Національний банк України встановив наступний офіційний курс гривні до світових валют: 100 USD - 797.5700 (на 21 жовтня - 797.5700). Про це УНІАН повідомили у прес-службі Нацбанку. Також 100 EUR - 1100.4871 (на 21 жовтня - 1101.2049) 10 RUB - 2.5452 (на 21 жовтня - 2.5417) 100 PLN - 250.4807 на 21 жовтня - 253.0633).

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter