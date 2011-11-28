Михайло Костюк зустрівся із головою ЮНІСЕФ в Україні

Львів. 28 листопада. УНІАН. Голова Львівської облдержадміністрації Михайло Костюк 28 листопада провів зустріч із головою ЮНІСЕФ в Україні пані Юкіе Мокуо.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Львівської ОДА, пані Юкіе привітала Михайла Костюка із призначенням на посаду голови Львівської облдержадміністрації та коротко поінформувала про організацію ЮНІСЕФ, яка є Представництвом Дитячого фонду ООН в Україні.

Юкіе Мокуо зазначила, що організація ЮНІСЕФ в Україні співпрацює із центральними органами влади – Адміністрацією Президента України та Кабінетом Міністрів України. Діяльність ЮНІСЕФ торкається сфери охорони здоров’я, освіти, юстиції та соціального захисту. Також голова ЮНІСЕФ в Україні відзначила тісну співпрацю із Львівською облдержадміністрацією, зокрема у проектах, спрямованих на соціальний захист молоді соціальної групи ризику.

«Однак метою сьогоднішнього візиту до Львова, - зазначила Юкіе Мокуо, - є комунікаційна кампанія, яка в даний час проводиться у Львівській області та спрямована на підвищення обізнаності про важливість споживання йодованої солі та стимулювання попиту на хліб з йодованою сіллю. Ми занепокоєні інтелектуальним розвитком дітей в Україні – і це пов’язано із нестачею в організмі йоду, тому вважаємо, і про це говорять науковці, що більше 80% новонароджених дітей є під ризиком нестачі йоду в організмі».

Голова ЮНІСЕФ в Україні зазначила, що йододефіцитні захворювання є єдиною серйозною причиною неправильного формування головного мозку, яку можна попередити, і, яка, нажаль, все ще існує на всій території України.

«Наш девіз – якщо сім’ї, жінки, діти будуть у своєму раціоні використовувати йодовану сіль, тоді нація не втрачатиме свого інтелектуального потенціалу. І це не жарт, адже якщо в організмі дитини не вистачає йоду – це негативно впливає на розумовий розвиток дитини. І передусім це стосується населення Західної України, в землі якої бракує цього життєво необхідного елементу», - сказала пані Юкіе.

Тому на сьогоднішній день у Львові «Концерн Хлібпром» впроваджує у виробництво хліб з додаванням йодованої солі задля попередження йододефіциту в населення. Першим виробом, який виготовлятиметься з додаванням йодованої солі, визначено хліб «Карпатський особливий». Це буде вперше в Україні, коли хліб масово випікатиметься з йодованою сіллю. Таким чином, продукт буде не лише смачним, а й корисним для здоров’я і буде додавати в раціон людей 20-25% рекомендованої дози йоду.

Юкіе Мокуо також додала, що така співпраця - представників місцевого уряду, неурядових організацій, представників приватного підприємства та ЮНІСЕФ може зробити добру справу. «Сподіваюся, що співпраця з Вашою областю зробить великий позитивний вплив не лише на Ваш регіон, але й і на всю Україну. Це загальнонаціональна проблема, адже в Україні немає закону, який би передбачав, що йодовану сіль необхідно споживати для здоров’я нації», - сказала Юкіе Мокуо.

Михайло Костюк, своєю чергою, зазначив, що Львівська обласна державна адміністрація всіляко сприятиме розвитку даного проекту. «Це серйозний рівень проблеми. Буду вимагати від наших структурних підрозділів щоб прониклися відповідальністю до цього питання».

Також голова Львівської облдержадміністрації подякував гості, що організація ЮНІСЕФ дбає про здоров’я українців та побажав інших, не менш важливих проектів.

Під час брифінгу з журналістами, голова ЮНІСЕФ в Україні продемонструвала бренд «Вірна сіль», зазначивши, що якщо діти вживатимуть сіль саме цього бренду, в них буде значно кращий інтелектуальний рівень. «Ця сіль йодована, вона не набагато дорожча від звичайної, не хімічна. Вона допоможе розвивати інтелектуальний потенціал дитини. Ми хочемо, щоби цю сіль використовували по всій Україні. Хочу сказати, що сіль з таким логотипом – це здорова сіль, і хліб з таким логотипом – це здоровий хліб. Сподіваюся, що Львівська область стане прикладом у споживанні йодованої солі для інших областей України».