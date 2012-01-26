З початку року у Львові чадним газом отруїлося 13 осіб

Львів. 26 січня. УНІАН. За січень у Львові вже трапилося 6 випадків отруєння чадним газом, постраждало 13 осіб, загинула 1 особа.

Про це повідомили УНІАН у прес-службі Львівської міської ради.

«За 25 днів січня на території Львова вже зареєстровано 6 випадків отруєння людей чадним газом. В результаті, постраждали 13 осіб, з них 3 дітей, загинула 1 особа», - повідомив головний спеціаліст відділу планування та дій у надзвичайних ситуаціях Управління з питань надзвичайних ситуацій Львівської міської ради Тарас САВРЕЙ.

У зв’язку з прогнозом Гідрометцентру щодо похолодання Львівська міська рада звернулася до жителів міста з нагадуванням, що у холодну пору року зростає небезпека отруєння чадним газом.