Томенко вважає, що народ перебуває в стані ідеологічної війни з владою

Київ. 25 лютого. УНІАН. Заступник голови Верховної Ради України Микола ТОМЕНКО вважає, що більшість населення України перебуває в стані ідеологічної війни з владою через ситуацію в державі.

Як повідомили УНІАН у прес-службі М.ТОМЕНКА, про це він заявив, виступаючи у Львові на мітингу об’єднаних опозиційних сил з нагоди 2 річниці перебування на посаді Президента Віктора ЯНУКОВИЧА.

«Кожен день ми маємо приклад цієї військовості», - сказав М.ТОМЕНКО.

За його словами, останнім прикладом є намагання реанімувати сталінський податок на бездітність. «Якщо так далі піде, то можуть ввести податок і на право говорити українською мовою», - зазначив М.ТОМЕНКО.

При цьому він наголосив, що нині всім опозиційним силам потрібно діяти за принципом – «хто не проти нас, той за нас». На його переконання, сьогодні потрібно об’єднати всіх, хто захищає українське право, українські цінності. «Краще домовляти з найгіршим ідеологічним союзником, ніж з кращим ідеологічним ворогом», - сказав віце-спікер. М.ТОМЕНКО також додав, що нині Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ вже мріє по другий термін свого перебування на цій посаді. «Якщо для нього завдання піти на другий термін, то для нас завдання після перемоги на парламентських виборах вимагати проведення дострокових виборів Президента», - наголосив політик.

У контексті цього він зауважив, що опозиція має припинити будь-які маніпуляції влади навколо закону про вибори народних депутатів і докласти спільних зусиль, аби не допустити будь-яких фальсифікацій.