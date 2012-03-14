МВС готове до забезпечення правопорядку під час Євро-2012

Київ. 14 березня. УНІАН. Міністр внутрішніх справ України Віталій ЗАХАРЧЕНКО стверджує, що працівники підпорядкованого йому відомства готові до забезпечення правопорядку під час проведення Євро-2012.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні на прес-конференції в Києві.

«Достатня кількість працівників органів внутрішніх справ зараз працює, які в достатній мірі володіють іноземною мовою і будуть відрядженні до міст, де проводитиметься Євро-2012. Тобто проблеми з цих питань не буде», - сказав В.ЗАХАРЧЕНКО.

Водночас він закликав і своїх підлеглих, і вболівальників, які приїжджатимуть до України на матчі, ставитись толерантно один до одного, оскільки фінальна частина Євро-2012 «є футбольне свято».