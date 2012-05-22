На Львівщині жінка звинуватила коханця у згвалтуванні

Львів. 22 травня. УНІАН. На Львівщині 26-річна жінка вирішила провчити свого знайомого, з яким упродовж трьох років мала близькі інтимні стосунки. На чоловіка, який відмовився надати гроші на її потреби, вона написала заяву в міліцію про те, що він її зґвалтував.

Про це сьогодні повідомили УНІАН у Відділі зв’язків з громадськістю ГУ МВС України у Львівській області.

Як зазначається у повідомленні, 21 травня, близько 18.00, до працівників Миколаївського райвідділу міліції звернулася 26-річна жінка, яка заявила, що у квартирі будинку, розташованому на вулиці Грушевського у місті Миколаєві, її зґвалтував знайомий, 40-річний місцевий житель.

„Перевіряти викладений у заяві жінки випадок зґвалтування взялися працівники Миколаївського райвідділу міліції. І вже в ході опитування обох учасників цього правопорушення було з’ясовано, що насправді дані громадяни є знайомими впродовж тривалого часу. Більше того, протягом трьох років вони жили разом і перебували у близьких інтимних стосунках. Того дня між коханцями виникла суперечка: чоловік відмовився надати гроші своїй подрузі, за що вона вирішила провчити його, заявивши про зґвалтування до правоохоронних органів”, - інформує Відділ зв’язків з громадськістю.

За даним фактом триває перевірка.