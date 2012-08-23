27 серпня у Львові розпочнеться Форум української молоді діаспори

Львів. 23 серпня. УНІАН. З 26 серпня до 1 вересня у Львові буде проходити Форум української молоді діаспори «Львів 2012» (ФУМД).

Як повідомили УНІАН у прес-службі Львівської ОДА, Форум, який проходитиме під гаслом «Сильна молодь діаспори, сильна Україна», проводитиме Конференція українських молодечих організацій Світового Конґресу Українців (КУМО СКУ). Учасниками Форуму будуть молодіжні лідери та представники української молоді діаспори з 20-ти країн світу.

Як зазначається у повідомленні, метою форуму є консолідація лідерів молодіжних громадських та студентських організацій діаспори, а також представників молоді з країн, де офіційно не існують українські молодіжні організації, згуртувати їх навколо ідеї об’єднанння світового українства, розбудови міжнарожної молодіжної структури та розвитку неформальних форм навчання молоді.

У рамках програми відбудеться зустрiч з керівництвом Світового та Европейського Конґресу Українців: генеральним секретарем СКУ Стефаном Романівим, головою ЕКУ та першим заступником голови СКУ Ярославою Хортяні, депутатами Верховної Ради України, Львівської обласної ради та Львівської міської ради.

На форумі буде обговорено найактуальніші теми життя української молоді діаспори, напрацьовано конкретні пропозиції з покращення ефективності роботи молодіжних організацій та координації їх роботи. Також працюватиме робоча група зі створення Статуту та керівних органів КУМО.

За результатами роботи Форуму буде сформовано пакет документів для роботи молодіжних організацій діаспори на наступний рік. Окрім цього, в рамках Форуму буде обговорено і прийнято резолюцію ФУМД зі зверненням до державних інституцій України з вимогою створення комплексної державної програми підтримки української молоді діаспори.

У програмі Форуму також заплановано тренінги, майстер-класи, неформальна едукація, зустрічі з керівниками діаспори, з українськими політиками, церковними, громадськими та культурними діячами, спортсменами, журналістами, письменниками. А також екскурсії, українські вечорниці та концерт “Діаспора фест” за участю вітчизняних та зарубіжних гуртів.