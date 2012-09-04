«ФРІ» надаватиме правову допомогу регіональним журналістам

Київ. 4 вересня. УНІАН. Громадська організація «Фонд регіональних ініціатив» надаватиме правову допомогу журналістам регіональних засобів масової інформації під час підготовки та проведення парламентських виборів 2012 року.

Про це головний директор Громадської організації «Фонд регіональних ініціатив» Людмила Байло повідомила на прес-конференції в УНІАН.

Вона представила проект організації «Правовий захист журналістів регіональних ЗМІ під час підготовки та проведення парламентських виборів 2012 року», який реалізовуватиметься спільно з Посольством Нідерландів в Україні, громадської організації «Всеукраїнський центр правової допомоги «Громадський захисник» та міжнародної громадської організації ”Інтерньюз-Україна”.

«Загальновідомим є факт низького рівня правової захищеності українських журналістів під час виконання ними службових обов’язків і всім відомо, що особливо складною є робота журналістів у передвиборчій кампанії, в тому числі утиски, погрози», - зауважила Л.Байло.

Вона підкреслила, що об’єктивно найбільше страждають регіональні журналісти через брак професійних юристів у медіа-сфері, а також обмеженість фінансових можливостей для залучення юристів.

«Для цього у передвиборчий період ми вбачаємо найбільш ефективним надання громадського захисту журналістам та надання їм правової освіти», - наголосила Л.Байло.

За її словами, в рамках програми у п’яти містах України працюватимуть громадські приймальні, в яких юристи надаватимуть журналістам юридичну допомогу, в тому числі представлятимуть їхні інтереси в суді. Такі центри працюватимуть у Львові й охоплюватимуть західний регіон України, Миколаєві (Південь), Чернігові (Північ), Харкові (Схід) та Києві. Вони будуть об’єднані в єдину мережу з Інформаційно-координаційним центром у Києві.

Також у столиці працюватиме гаряча телефонна лінія для повідомлень про необхідність отримання працівниками ЗМІ правової допомоги.

Голова правління ГО «Всеукраїнський центр правової допомоги «Громадський захисник» Алла Мукшименко повідомила, що всі юристи пройдуть спеціальну підготовку. Вона наголосила, що лише в законі про вибори ЗМІ згадуються у більше ніж 25 статтях, а якщо враховувати пункти цих статей, то кількість згадувань становить майже 100.

Вона підкреслила, що «Громадський захисник» в рамках програми докладе всіх зусиль, щоб журналісти працювали фахово, не порушуючи законодавство, і головне – щоб ніхто не порушував прав журналістів.

Директор з правових питань ”Інтерньюз-Україна” Павло Моісеєв зазначив, що його організація в рамках реалізації проекту проводитиме тренінги для журналістів. Він нагадав, що останнім часом було суттєво змінено законодавство у сфері діяльності ЗМІ, тому правова освіта журналістів буде дуже доцільною. Тренінги відбудуться у п’яти регіонах України, як охоплюють Південь, Північ, Захід, Схід, а також Київ.