Турецька скрипалька дасть концерт у Львові

Львів. 5 вересня. УНІАН. 15 вересня у Львівській обласній філармонії відбудеться концерт відомої турецької скрипальки Пелін Калкаджи Акин. Про це повідомили УНІАН організатори. Як зазначається у повідомленні, львів’яни зможуть насолодитися творами класичної музики, зокрема, увертюрою до опери «Рієнці» авторства Р.Вагнера, концертом для скрипки з оркестром Я.Сібеліуса та всесвітньо відомою симфонічною сюїтою «Шехерезада» композитора Римського-Корсакова. Скрипалька виступить разом з Львівським державним академічним оркестром, диригувати яким буде заслужений діяч мистецтв Азербайджану Фахраддін Керімов. Початок концерту о 18.00, у приміщенні Львівської філармонії ім. С. Людкевича.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter