На Львівщині пасажирський автобус зіткнувся з вантажівкою „Рено”

Львів. 18 січня. УНІАН. Сьогодні, близько 11.20, у Бродівському районі Львівщини на об’їзній дорозі міста Броди пасажирський рейсовий автобус, який слідував за маршрутом „Тернопіль-Червоноград”, скоїв зіткнення з вантажним автомобілем „Рено”. Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди, за попередніми даними, загинуло четверо людей.

Про це повідомили УНІАН у прес-службі Управління ДАІ у Львівській області.

„На даний час відомо про четверо загиблих”, - повідомили у прес-службі.

Наразі немає інформації про те, скільки осіб травмовано та хто став жертвою смертельного ДТП.