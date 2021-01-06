Мокрий сніг, дощ та ожеледиця: рятувальники попередили українців про зміну погоди

У південних та центральних областях місцями очікуються значні опади.

Найближчими днями очікується зміна погоди / Фото ua.depositphotos.com

Завтра, на Різдво, 7 січня, вночі у південно-західній частині, вдень у більшості областей - дощі, подекуди з мокрим снігом. У південних та центральних областях місцями значні опади.

Про це повідомляє Держслужба з надзвичайних ситуацій з посиланням на інформацію Укргідрометцентру.

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Післязавтра, 8 січня, у північних, східних, вночі і центральних областях очікується мокрий сніг та дощ, ожеледь, налипання мокрого снігу, на дорогах - ожеледиця. На решті території - без опадів.

Погода на Різдво в Україні: дані Погоди УНІАН

У четвер, 7 січня, на Різдво, всю Україну заллє дощами. Місцями вони посиляться до злив. Денна температура коливатиметься в межах від +2° у західній частині країни і до +13° - в Криму.

У Києві на Різдво - дощ, температура повітря вночі -1°, вдень +3°.