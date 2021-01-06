Мокрий сніг, дощ та ожеледиця: рятувальники попередили українців про зміну погоди
У південних та центральних областях місцями очікуються значні опади.
Завтра, на Різдво, 7 січня, вночі у південно-західній частині, вдень у більшості областей - дощі, подекуди з мокрим снігом. У південних та центральних областях місцями значні опади.
Про це повідомляє Держслужба з надзвичайних ситуацій з посиланням на інформацію Укргідрометцентру.
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Післязавтра, 8 січня, у північних, східних, вночі і центральних областях очікується мокрий сніг та дощ, ожеледь, налипання мокрого снігу, на дорогах - ожеледиця. На решті території - без опадів.
Погода на Різдво в Україні: дані Погоди УНІАН
У четвер, 7 січня, на Різдво, всю Україну заллє дощами. Місцями вони посиляться до злив. Денна температура коливатиметься в межах від +2° у західній частині країни і до +13° - в Криму.
У Києві на Різдво - дощ, температура повітря вночі -1°, вдень +3°.
- Вінниця+3°... 0°
- Дніпро+7°... -1°
- Донецьк+2°... 0°
- Житомир+3°... 0°
- Запоріжжя+7°... -1°
- Івано-Франківськ+5°... -2°
- Київ+2°... 0°
- Кропивницький+5°... -1°
- Луганськ+2°... 0°
- Луцьк+5°... 0°
- Львів+6°... 0°
- Миколаїв+9°... +2°
- Одеса+9°... +5°
- Полтава+4°... 0°
- Рівне+4°... 0°
- Сімферополь+12°... +4°
- Суми+1°... 0°
- Тернопіль+3°... 0°
- Харків+3°... 0°
- Херсон+8°... +2°
- Хмельницький+3°... 0°
- Черкаси+4°... +1°
- Чернігів+1°... -1°
- Чернівці+5°... 0°