Весна прямує у гори: Карпати огорнув туман, температура підвищилася до -3° (фото)

У високогір’ї зберігається значна сніголавинна небезпека.

Гори огорнув туман / Фото facebook.com/chornogora.rescue112

Сьогодні, 30 березня, у Карпатах починається поступове весняне потепління.

Про це повідомляє Чорногірський гірський пошуково-рятувальний пост на своїй сторінці у Facebook.

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"На горі Піп Іван Чорногірський - хмарно, туман, температура повітря -3°, вітер північний 3 м/с", - йдеться у повідомленні.

Як передає Держслужба з надзвичайних ситуацій, у високогір’ї Закарпатської області очікується значна сніголавинна небезпека - 3 рівень.

Прогноз погоди в Україні на 30 березня: дані Погоди УНІАН

У вівторок, 30 березня, в Україні очікується хмарна погода, місцями визирне сонце. Температура вдень коливатиметься в межах +6°...+13°. Дощ очікується тільки в Криму.

У Києві - хмарно з проясненнями, температура повітря вночі +5°, вдень +12°.

У Львові у вівторок очікується хмарна погода, вночі +5°, вдень +9°.

В Одесі - хмарно з проясненнями, температура вночі +2°, вдень +11°.