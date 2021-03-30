Весна прямує у гори: Карпати огорнув туман, температура підвищилася до -3° (фото)

11:45, 30 березня 2021
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У високогір’ї зберігається значна сніголавинна небезпека.

Гори огорнув туман / Фото facebook.com/chornogora.rescue112
Гори огорнув туман / Фото facebook.com/chornogora.rescue112

Сьогодні, 30 березня, у Карпатах починається поступове весняне потепління.

Про це повідомляє Чорногірський гірський пошуково-рятувальний пост на своїй сторінці у Facebook.

Синоптик спрогнозувала "найближчий вибух тепла" в Україні

"На горі Піп Іван Чорногірський - хмарно, туман, температура повітря -3°, вітер північний 3 м/с", - йдеться у повідомленні.

Як передає Держслужба з надзвичайних ситуацій, у високогір’ї Закарпатської області очікується значна сніголавинна небезпека - 3 рівень.

Прогноз погоди в Україні на 30 березня: дані Погоди УНІАН

У вівторок, 30 березня, в Україні очікується хмарна погода, місцями визирне сонце. Температура вдень коливатиметься в межах +6°...+13°. Дощ очікується тільки в Криму.

У Києві - хмарно з проясненнями, температура повітря вночі +5°, вдень +12°.

У Львові у вівторок очікується хмарна погода, вночі +5°, вдень +9°.

В Одесі - хмарно з проясненнями, температура вночі +2°, вдень +11°.

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Автор: Олена Пилипчак

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