Весна прямує у гори: Карпати огорнув туман, температура підвищилася до -3° (фото)
У високогір’ї зберігається значна сніголавинна небезпека.
Сьогодні, 30 березня, у Карпатах починається поступове весняне потепління.
Про це повідомляє Чорногірський гірський пошуково-рятувальний пост на своїй сторінці у Facebook.
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"На горі Піп Іван Чорногірський - хмарно, туман, температура повітря -3°, вітер північний 3 м/с", - йдеться у повідомленні.
Як передає Держслужба з надзвичайних ситуацій, у високогір’ї Закарпатської області очікується значна сніголавинна небезпека - 3 рівень.
Прогноз погоди в Україні на 30 березня: дані Погоди УНІАН
У вівторок, 30 березня, в Україні очікується хмарна погода, місцями визирне сонце. Температура вдень коливатиметься в межах +6°...+13°. Дощ очікується тільки в Криму.
У Києві - хмарно з проясненнями, температура повітря вночі +5°, вдень +12°.
У Львові у вівторок очікується хмарна погода, вночі +5°, вдень +9°.
В Одесі - хмарно з проясненнями, температура вночі +2°, вдень +11°.
- Вінниця+12°... +3°
- Дніпро+10°... -1°
- Донецьк+9°... 0°
- Житомир+13°... +6°
- Запоріжжя+11°... -1°
- Івано-Франківськ+13°... +5°
- Київ+13°... +6°
- Кропивницький+11°... -1°
- Луганськ+9°... +1°
- Луцьк+11°... +6°
- Львів+9°... +5°
- Миколаїв+12°... -1°
- Одеса+11°... +2°
- Полтава+8°... 0°
- Рівне+11°... +6°
- Сімферополь+7°... 0°
- Суми+8°... 0°
- Тернопіль+10°... +5°
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- Херсон+11°... 0°
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