Завтра в Україні буде сонячно та без сильних морозів (карта)
У Києві 27 грудня буде сонячно.
Погода в Україні у неділю, 27 грудня, буде сонячною та не холодною. Мінусову температуру прогнозують лише у східних областях. Втім, стовпчик термометра опуститися лише до -1...+2 градусів.
На Україну насувається антициклон: синоптик розповіла про сніг і сонце на вихідних
На зміну вологим фронтам в Україну прийде антициклон, який підсушить повітря та розжене хмари. Про це своїй сторінці у Facebook повідомила синоптик Наталка Діденко.
Вітер у неділю буде рвучким, некомфортним – спочатку західний, з переходом на південний та південно-східний.
"Ганяти за подарунками і передноворічними закупами можна буде безпечно і не слизько. Періодично можна задирати голову і дивитися або на красиві хмари, або на сонце", – розповіла синоптикиня.
За даними Укргідрометцентру, найтепліше буде у західних областях. Температура повітря прогріється до 0...+4 градусів, а на небі світитиме сонце. На сході країни буде трохи холодніше – стовпчик термометра опуститься до -1...+2 градусів. Однак погода також буде сонячною.
На півдні температура становитиме 0...+3 градусів. Небо затягнеться хмарами, з яких періодично виглядатиме сонце. У північних областях повітря прогріється до 0...+3 градусів. У Центральній Україні стовпчик термометра підніметься до -1...+2 градусів.
У Києві 27 грудня буде сонячно. Температура повітря становитиме -1...+1 градусів. Суттєвих опадів у столиці синоптики не прогнозують.
Прогноз погоди у містах України на неділю, 27 грудня
Ужгород – +2...+4
Львів – +1...+3
Івано-Франківськ – +1...+3
Тернопіль – 0...+2
Чернівці – 0...+2
Хмельницький – 0...+2
Луцьк – +1...+3
Рівне – +1...+3
Житомир – 0...+2
Вінниця – 0...+2
Одеса – +1...+3
Миколаїв – +1...+3
Херсон – 0...+2
Сімферополь – +1...+3
Кропивницький – 0...+2
Черкаси – 0...+2
Чернігів – 0...+2
Суми – -1...+1
Полтава – -1...+1
Дніпро – 0...+2
Запоріжжя – 0...+2
Донецьк – +0...+2
Луганськ – -1...+1
Харків – 0...+2
Київ – -1...+1
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- Вінниця+3°... -3°
- Дніпро+1°... -3°
- Донецьк+4°... -3°
- Житомир+2°... -2°
- Запоріжжя+2°... -4°
- Івано-Франківськ+2°... -4°
- Київ+2°... -3°
- Кропивницький+3°... -3°
- Луганськ+3°... -4°
- Луцьк+2°... -3°
- Львів+1°... -4°
- Миколаїв+4°... -2°
- Одеса+5°... -1°
- Полтава+1°... -4°
- Рівне+1°... -4°
- Сімферополь+12°... +3°
- Суми0°... -5°
- Тернопіль+1°... -4°
- Харків+2°... -8°
- Херсон+5°... -1°
- Хмельницький+1°... -5°
- Черкаси+2°... -2°
- Чернігів+2°... -2°
- Чернівці+2°... -3°