2 лютого 2025 року українці дізналися, коли очікується весна в нашій країні.

2 лютого щороку і традиційно визначається тривалість і погодні умови, які очікують нас упродовж весни, за поведінкою спеціально "призначеного" бабака. Таким в Україні є "віщун" Тимко III у Харкові. Однак цього разу, він, уперше за 21 рік, взагалі не вийшов до публіки, повідомляє "Суспільне. Харків".

Поточна тепла зима стала причиною того, що гризуни і зовсім не впадали в сплячку. Через це вчені з Харківського національного університету ім. Каразіна вирішили не запрошувати журналістів на День бабака, щоб не завдавати тваринам додаткового стресу. Але вчені все одно розповіли про прогноз від бабака.

"Каже, що цього року весна цього року нікуди й не йшла. Вона в нас є і буде. Обов'язково буде весна. Але каже, ще можуть бути морози, невеликі. І сніжок ще може вкрити землю", - наголосив завідувач біостанції Володимир Грубник.

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Як відбувається цей "ритуал"

Щороку 2 лютого бабака дістають із нори і "запитують" прогноз погоди. Якщо, у нашому випадку, Тимко не бачить своєї тіні через похмурий день, значить весна буде ранньою.

Якщо ж світить сонце, значить зима триватиме ще мінімум 6 тижнів (до середини березня).

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