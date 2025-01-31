Повідомляється, що це доволі рідкісне явище.

В Аргентині туристи засняли на відео, як перевертається великий айсберг. В мережі пишуть, що ролик могли зняти у Національному парку Лос-Гласьярес.

Як відомо, висота айсбергу над водою може досягати 100 метрів, а довжина - сотень кілометрів. Територія парку Лос-Гласьярес на 30% вкрита льодом. Фрагмент відео опубліковано на сторінці порталу AccuWeather в соціальній мережі Facebook:

"Це явище є рідкісним і відоме як "відкол айсберга". Це відколювання шматків льоду від льодовика. Якщо центр ваги шматка знаходиться досить високо, він може навіть перевернути крижану брилу".

Інші новини про льодовики

Нагадаємо, раніше вчені з Бостонського коледжу дійшли висновку, що тропічні льодовики скоротилися до найменших розмірів за більш ніж 11 700 років.

А Business Insider продемонстрував, як може виглядати Земля, якщо розтануть абсолютно всі льодовики.

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