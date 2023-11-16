Рятувальники закликають подбати про зміну літньої гуми на зимову.

Синоптики прогнозують, що найближчими днями в Україні випаде перший сніг. У зв'язку з цим Державна служба з надзвичайних ситуацій дала водіям корисні поради.

За даними метеорологів, у більшості областей фіксуватимуть зниження температури повітря. Так, 18 листопада у Житомирській та Вінницькій областях можливе утворення снігового покриву до 5-10 см, а на Прикарпатті місцями до 20 см. Вже 20 листопада у Сумській, Полтавській, Дніпропетровській, Херсонській та Запорізькій областях сніг може встелити землю на 10-15 см.

У Telegram-каналі Держслужби з надзвичайних ситуацій попереджають про можливу ожеледицю на дорогах та публікують поради:

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тепло одягатися;

переконатися, що ваша автівка підготовлена до ускладнення погодних умов;

подбати про зміну літньої гуми на зимову;

дотримуватися правил дорожнього руху та дистанції, знижувати швидкість та зберігати пильність біля пішохідних переходів.

Погода в Україні: останні пронози синоптиків

Очікується, що завтра в країні знову знизиться температура, подекуди до +4°...+5° вдень. У західних областях можливі дощі, місцями з мокрим снігом, а у східних - невеликі опади.

У столиці прогнозують зниження температури повітря до +3°...+4° вдень та 0°...+1° вночі. Водночас опадів не очікується.

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