Україну накриють дощі та сніг, різко похолодає до +1°: прогноз погоди на завтра (карта)
Вночі у деяких регіонах температура впаде до -8°.
У п'ятницю, 5 березня, практично всю Україну, крім північно-східних і південних областей, заллє дощами. Температура вдень в середньому впаде до +3°. Найтепліше буде в Одесі та Херсоні: тут стовпчики термометрів піднімуться до +13°.
Про це свідчать дані Погоди УНІАН.
Різка зміна погоди: до України йде атмосферний фронт з похолоданням та мокрим снігом
- У Києві - дощ, температура повітря вночі -5°, вдень +3°.
- У Чернігові - хмарно, температура повітря вночі -6°, вдень +4°.
- У Львові в п'ятницю очікується мінлива хмарність, можливий дощ, вночі -7°, вдень +3°.
- У Луцьку - хмарність з проясненнями, дощ, вночі -5°, вдень +2°.
- У Рівному в п'ятницю очікується сніг, вночі -6°, вдень +1°.
- У Тернополі 5 березня вночі буде -6°, вдень +1°, дощ.
- У Хмельницькому завтра буде дощ, вночі -8°, вдень +2°.
- В Івано-Франківську завтра дощитиме, вночі -7°, вдень +4°.
- У Чернівцях у п'ятницю-дощ, вночі -3°, вдень +7°.
- У Вінниці завтра дощ, -8°...+3°.
- У Житомирі в п'ятницю - дощ, температура вночі -5°, вдень +3°.
- У Черкасах - дощ, вночі -5°, вдень +3°.
- У Кропивницькому - дощ, температура вночі -3°, вдень +6°.
- У Полтаві завтра дощитиме, температура повітря -2°...+3°.
- В Одесі 5 березня - мінлива хмарність, температура вночі +1°, вдень +13°.
- У Херсоні в п'ятницю вночі 0°, вдень +13°, мінлива хмарність.
- У Миколаєві завтра буде мінлива хмарність, вночі -1°, вдень +12°.
- У Запоріжжі - дощ, температура вночі -1°, вдень + 8°.
- У Сумах завтра хмарно, температура повітря -5°...+4°.
- У Харкові - хмарно, температура вночі -3°, вдень +4°.
- У Дніпрі - дощ, температура вночі -2°, вдень +5°.
- У Сімферополі в п'ятницю буде сонячно, +3°...+13°.
- У Краматорську - похмуро, злива, температура вночі -1°, вдень +7°.
- У Сєвєродонецьку - хмарно, злива, температура вночі -1°, вдень +7°.
Народні прикмети 5 березня
5 березня, якщо граки і галки спочатку високо злітають, а потім стрілою спускаються до землі, значить, бути снігу.
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Погода в Україні
- Вінниця+12°... +2°
- Дніпро+10°... +1°
- Донецьк+9°... +1°
- Житомир+12°... 0°
- Запоріжжя+10°... +1°
- Івано-Франківськ+17°... +1°
- Київ+11°... +1°
- Кропивницький+10°... +1°
- Луганськ+8°... +1°
- Луцьк+10°... 0°
- Львів+12°... -1°
- Миколаїв+9°... 0°
- Одеса+11°... +2°
- Полтава+10°... +2°
- Рівне+9°... -1°
- Сімферополь+8°... +1°
- Суми+7°... 0°
- Тернопіль+12°... 0°
- Харків+8°... +2°
- Херсон+11°... +2°
- Хмельницький+12°... +1°
- Черкаси+8°... +2°
- Чернігів+8°... -1°
- Чернівці+14°... +3°
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Погода Стерлінг - ясно і безхмарно
Відчувається як:+6 °
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