Україну накриють дощі та сніг, різко похолодає до +1°: прогноз погоди на завтра (карта)

16:30, 4 березня 2021
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Вночі у деяких регіонах температура впаде до -8°.

Завтра країну заллють дощі / Фото ua.depositphotos.com
Завтра країну заллють дощі / Фото ua.depositphotos.com

У п'ятницю, 5 березня, практично всю Україну, крім північно-східних і південних областей, заллє дощами. Температура вдень в середньому впаде до +3°. Найтепліше буде в Одесі та Херсоні: тут стовпчики термометрів піднімуться до +13°.

Про це свідчать дані Погоди УНІАН.

Різка зміна погоди: до України йде атмосферний фронт з похолоданням та мокрим снігом

  • У Києві - дощ, температура повітря вночі -5°, вдень +3°.
  • У Чернігові - хмарно, температура повітря вночі -6°, вдень +4°.
  • У Львові в п'ятницю очікується мінлива хмарність, можливий дощ, вночі -7°, вдень +3°.
  • У Луцьку - хмарність з проясненнями, дощ, вночі -5°, вдень +2°.
  • У Рівному в п'ятницю очікується сніг, вночі -6°, вдень +1°.
  • У Тернополі 5 березня вночі буде -6°, вдень +1°, дощ.
  • У Хмельницькому завтра буде дощ, вночі -8°, вдень +2°.
  • В Івано-Франківську завтра дощитиме, вночі -7°, вдень +4°.
  • У Чернівцях у п'ятницю-дощ, вночі -3°, вдень +7°.
  • У Вінниці завтра дощ, -8°...+3°.
  • У Житомирі в п'ятницю - дощ, температура вночі -5°, вдень +3°.
  • У Черкасах - дощ, вночі -5°, вдень +3°.
  • У Кропивницькому - дощ, температура вночі -3°, вдень +6°.
  • У Полтаві завтра дощитиме, температура повітря -2°...+3°.
  • В Одесі 5 березня - мінлива хмарність, температура вночі +1°, вдень +13°.
  • У Херсоні в п'ятницю вночі 0°, вдень +13°, мінлива хмарність.
  • У Миколаєві завтра буде мінлива хмарність, вночі -1°, вдень +12°.
  • У Запоріжжі - дощ, температура вночі -1°, вдень + 8°.
  • У Сумах завтра хмарно, температура повітря -5°...+4°.
  • У Харкові - хмарно, температура вночі -3°, вдень +4°.
  • У Дніпрі - дощ, температура вночі -2°, вдень +5°.
  • У Сімферополі в п'ятницю буде сонячно, +3°...+13°.
  • У Краматорську - похмуро, злива, температура вночі -1°, вдень +7°. 
  • У Сєвєродонецьку - хмарно, злива, температура вночі -1°, вдень +7°.
Прогноз погоди в Україні на 5 березня / фото УНІАН
Прогноз погоди в Україні на 5 березня / фото УНІАН

Народні прикмети 5 березня

5 березня, якщо граки і галки спочатку високо злітають, а потім стрілою спускаються до землі, значить, бути снігу.

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Автор: Олена Пилипчак

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