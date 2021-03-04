Україну накриють дощі та сніг, різко похолодає до +1°: прогноз погоди на завтра (карта)

Вночі у деяких регіонах температура впаде до -8°.

Завтра країну заллють дощі / Фото ua.depositphotos.com

У п'ятницю, 5 березня, практично всю Україну, крім північно-східних і південних областей, заллє дощами. Температура вдень в середньому впаде до +3°. Найтепліше буде в Одесі та Херсоні: тут стовпчики термометрів піднімуться до +13°.

Про це свідчать дані Погоди УНІАН.

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У Києві - дощ, температура повітря вночі -5°, вдень +3°.

У Чернігові - хмарно, температура повітря вночі -6°, вдень +4°.

У Львові в п'ятницю очікується мінлива хмарність, можливий дощ, вночі -7°, вдень +3°.

У Луцьку - хмарність з проясненнями, дощ, вночі -5°, вдень +2°.

У Рівному в п'ятницю очікується сніг, вночі -6°, вдень +1°.

У Тернополі 5 березня вночі буде -6°, вдень +1°, дощ.

У Хмельницькому завтра буде дощ, вночі -8°, вдень +2°.

В Івано-Франківську завтра дощитиме, вночі -7°, вдень +4°.

У Чернівцях у п'ятницю-дощ, вночі -3°, вдень +7°.

У Вінниці завтра дощ, -8°...+3°.

У Житомирі в п'ятницю - дощ, температура вночі -5°, вдень +3°.

У Черкасах - дощ, вночі -5°, вдень +3°.

У Кропивницькому - дощ, температура вночі -3°, вдень +6°.

У Полтаві завтра дощитиме, температура повітря -2°...+3°.

В Одесі 5 березня - мінлива хмарність, температура вночі +1°, вдень +13°.

У Херсоні в п'ятницю вночі 0°, вдень +13°, мінлива хмарність.

У Миколаєві завтра буде мінлива хмарність, вночі -1°, вдень +12°.

У Запоріжжі - дощ, температура вночі -1°, вдень + 8°.

У Сумах завтра хмарно, температура повітря -5°...+4°.

У Харкові - хмарно, температура вночі -3°, вдень +4°.

У Дніпрі - дощ, температура вночі -2°, вдень +5°.

У Сімферополі в п'ятницю буде сонячно, +3°...+13°.

У Краматорську - похмуро, злива, температура вночі -1°, вдень +7°.

У Сєвєродонецьку - хмарно, злива, температура вночі -1°, вдень +7°.

Прогноз погоди в Україні на 5 березня / фото УНІАН

Народні прикмети 5 березня

5 березня, якщо граки і галки спочатку високо злітають, а потім стрілою спускаються до землі, значить, бути снігу.

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