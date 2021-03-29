Синоптик спрогнозувала "найближчий вибух тепла" в Україні

14:30, 29 березня 2021
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Довгоочікуване тепло прийде до країни вже цього тижня.

Цього тижня в Україну прийде довгоочікуване тепло / Фото ua.depositphotos.com
Цього тижня в Україну прийде довгоочікуване тепло / Фото ua.depositphotos.com

Завтра, 30 березня, в Україну прийде антициклон Nikole, тому істотних опадів не передбачається. 

Про це повідомила синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці у Facebook.

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У західних регіонах місцями пройде невеликий дощ, та залишки вологості можливі на Одещині та в Криму. У більшості областей переважатиме суха погода.

Вітер завтра в більшості областей буде вітер південних напрямків, невеликий або помірний.

Температура повітря у вівторок найнижчою очікується на заході та сході, вдень +6°...+10°, на решті території буде тепліше, +10°...+14°.

Найближчої ночі у східних областях очікується невеликий мороз.

У Києві вівторок обіцяє бути порівняно теплим, близько +10°...+12°, без істотних опадів.

"Найближчий "вибух" тепла припадає на 1 квітня, ймовірно до +16°...+18°. Проте ближче до вихідних повітря посвіжіє та побільшає дощів", - каже синоптик.

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Автор: Олена Пилипчак

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