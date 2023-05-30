Температура залишатиметься на рівні +12…+14 вночі та +24…+26 градусів удень.

Влітку 2023 року середньомісячна температура повітря буде під впливом глобального потепління.

Таким прогнозом поділилася синоптикиня Наталія Птуха в інтерв'ю для NV.

"Кардинальних змін не очікується, єдине, ще більше зменшиться інтенсивність локальних короткочасних дощів. Але загалом така тенденція зберігається. Температура залишатиметься на рівні +12…+14 вночі та +24…+26 градусів удень", - зазначивла Птуха.

За словами синоптикині, до цього три роки панував Ла-Нінья, тому є вірогідність, що наступні 5 років буде відчутно спекотніше.

"На думку світової спільноти, знову можливі якісь рекордно високі значення температури у літній час з 2023 по 2027 роки. Але поки що ми в нейтральній такій фазі, адже відповідні процеси почнуть розвиватися посеред літа, тож ми сповна це відчуємо вже влітку наступного 2024 року. Але навіть цього року, якщо червень і липень на 1−1,5 градуси будуть вище за норму, то в серпні середньомісячна температура може бути на 2 градуси вищою за норму. Дещо спекотніше буде. Та це таке загальне спостереження на всю територію країни. Для кожного регіону треба дивитись окремо на декаду вперед", - додала вона.

Новини погоди: чого чекати від червня

Як повідомляв УНІАН, червень 2023 в Україні буде спекотнішим, ніж зазвичай, прогнозує Український гідрометцентр.

Червень 2023 в Україні буде спекотнішим, ніж зазвичай. Про це свідчить прогноз Українського гідрометцентру.

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