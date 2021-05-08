У ніч на суботу, 8 травня, на горі Піп Іван Чорногірський (Івано-Франківська область) випало 20 см снігу.
Про зимову погоду в Карпатах повідомляє Чорногірський гірський пошуково-рятувальний пост у соцмережі Facebook.
«Станом на 09:30 8 травня на горі Піп Іван Чорногірський хмарно з проясненнями, вітер південно-західний 4 м/с. Температура повітря -3 °С. За ніч випало до 20 см снігу», — йдеться у повідомленні.
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Цими вихідними на більшій частині території України мінливу погоду визначатиме антициклон Utine, який несе в країну поле високого атмосферного тиску. Про це свідчить прогноз на довгі вихідні, опублікований Укргідрометцентром у Facebook.
8-10 травня погода в Україні покаже свій примхливий характер: у суботу, 8 травня, пройдуть дощі, буде вітряно і прохолодно. Але вже з неділі, 9 травня, потеплішає, обіцяють в гідрометцентрі.
Сніголавинна небезпека у Карпатах
У суботу, 8 травня, на високогір'ях Івано-Франківської області утримується помірна загроза сходження лавин. Попереджають також про 2 рівень небезпеки 8 – 9 травня на високогір’ї східної частини Закарпатської області.
Водночас у ці дні на високогір’ї західної та центральної частини Закарпаття буде лавинонебезпечно.
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