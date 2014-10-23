Влада докладе всіх зусиль для гарантування безпеки виборців 26 жовтня – Порошенко

На цьому президент України Петро Порошенко наголосив під час спілкування з представниками ЗМІ в Одесі, повідомили УНІАН у прес-службі глави держави.

”Ми все зробимо для того, щоб захистити виборчі права громадян і забезпечити їх вільне волевиявлення”, - заявив глава держави.

Коментуючи питання безпеки на виборчих дільницях у зоні проведення антитероритистичної операції та поблизу неї, Порошенко зазначив: ”Безпеку на виборчих дільницях мають забезпечувати не добровольчі батальйони, які мають інші функції, а зведені загони міліції. У прифронтовій зоні на підмогу їм будуть направлені підрозділи Національної гвардії і спецпідрозділи Збройних сил України”.

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Глава держави зауважив, що таке посилення необхідне для унеможливлення диверсій та провокацій на виборчих дільницях, та повідомив, що вчора дав відповідне доручення керівникам силових структур, зокрема, міністру внутрішніх справ Арсену Авакову.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні в РНБО повідомили, що бойовики на Донбасі готують теракти та провокації під виглядом українських військовослужбовців напередодні дострокових виборів до Верховної Ради України.

Разом з тим Аваков запевнив, що МВС спільно з Національною гвардією і Збройними силами припинять будь-які провокації в ході парламентських виборів у Донецькій і Луганській областях.