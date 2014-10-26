Явка виборців на виборах в Раду перевищила 40%, Львівська область лідирує

Такі дані оприлюднила Центральна виборча комісія за станом на 17 годину 26 жовтня.

Інформація про хід виборчого процесу є поки по 127 округам 198. «Відомості щодо активності участі виборців у голосуванні є попередніми, оперативно зібраними шляхом телефонного опитування дільничних виборчих комісій», - пояснюють у ЦВК.

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Найменша явка виборців крім Донецької та Луганської областей, де проходить антитерористична операція, в Одеській області - 28,84%. Найактивнішими поки є виборці у Львівській області 49,57% та Івано-Франківській - 48,69%.