Президент Європарламенту вітає українців з проведеними виборами

„Я вітаю народ України за мужність і демократичну рішучість. Подорож, яка почалася з демократичного опору на Майдані та призвела до регенерації установ з обранням нового президента і парламенту, завершена”, - йдеться у коментарі Шульца, переданому агентству УНІАН.

Президент Європарламенту наголосив, що „найсерйозніша в українській історії екзистенційна криза, як ніколи раніше, мобілізувала українців, вперше сформувала реальну політичну націю і зцементувала європейську ідентичність України”.

„Українці можуть пишатися тим, чого вони добилися, свободою, яку вони повернули через ці впорядковані, справедливі і плюралістичні вибори, як про це зазначено спостережними місіями. Тепер вони можуть дивитися у майбутнє з новою надією, очікуючи, що їхні інституції будуть перед ними звітувати”, - переконаний Шульц.

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Він наголосив, що в цьому дусі нова Верховна Рада та уряд мають вирішити першочергові завдання – знайти мирне вирішення конфлікту на сході, за допомогою партнерів України запустити економічне відродження, проводити ключові реформи, особливо у сфері верховенства права, судової системи та викорінення хронічної корупції.

„Єдине, що викликає жаль, це те, що українцям на утримуваних бойовиками територіях на сході країни і в незаконно анексованому Криму не дозволили голосувати”, - додав президент ЄП.

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