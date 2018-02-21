Порошенко розповів про обстріл його авто на кордоні України і РФ у 2014 році

За словами президента, ситуація на кордоні на той час була дуже напруженою і добре координувалася спецслужбами РФ.

Президент України Петро Порошенко заявив про обстріл його автомобіля на кордоні України та Російської Федерації у 2014 році.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Порошенко повідомив під час допиту через систему відеоконференцзв'язку як свідок у справі про державну зраду екс-президента Віктора Януковича.

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«Під час мого перебування в Луганську в квітні, коли я прилетів в заблокований Луганський аеропорт, в мене була запланована зустріч з професорсько-викладацьким складом луганського університету, який розташований буквально в 200-300 метрах від захопленого (бойовиками – УНІАН) будинку СБУ. Після початку зустрічі було вимкнене світло, молодики намагались заблокувати проведення зустрічі і відчувалось, що їх дії дуже добре скоординовані», - розповів президент.

Після цього Порошенко вирішив з'їздити на українсько-російський кордон в Ізварине.

«Моя машина, за повідомленням мого помічника, була обстріляна. І під час проведення зустрічі з жителями Ізвариного також були провокаційні виступи невідомих людей, які перетнули кордон з російської сторони… Обстановка була дуже напруженою і добре координувалася, на мою думку, спецслужбами РФ", - розповів він.

Як повідомляв УНІАН, Порошенко розповів про свою поїздку в Крим і заявив, що в ході неї його життя було під загрозою.