Порошенко про поїздку до Криму: "зелених чоловічків" бачив особисто, була загроза моєму життю (відео)

Президент зазначив, що в той час отримав доручення Верховної Ради України на проведення переговорів щодо стабілізації та врегулювання політичної ситуації в АР Крим.

Президент України Петро Порошенко детально розповів про свою поїздку в Крим наприкінці лютого 2014 року, зазначивши, що особисто бачив так званих «зелених чоловічків» біля будівлі Верховної Ради Криму, і додавши, що на той час існувала безпосередня загроза його життю.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Порошенко повідомив під час допиту через систему відеоконференцзв'язку як свідок у справі про державну зраду екс-президента Віктора Януковича.

Глава держави зазначив, що 27 лютого 2014 року з’явився до кабінету в.о. президента України Олександра Турчинова з пропозицією вилетіти в Крим та «провести переговори з депутатами ВР Криму, щоб зупинити руйнівні процеси, які почалися зі спроби оголошення незаконного референдуму, та переконати депутатів і переконатися в подіях, які відбувалися в той день в Сімферополі та в Криму».

Порошенко зауважив, що отримав доручення від імені Верховної Ради України провести переговори щодо стабілізації та врегулювання політичної ситуації в АР Крим.

«Я одразу вирушив до Сімферополя, отримавши інформацію, що Сімферополь вже блокований військами і людьми в цивільному, що будуть величезні труднощі для мене потрапити до Сімферополя, але я прийняв рішення, що все одно поїздка має відбутися», - зазначив він.

Читайте такожПорошенко пояснив, чому особисто не приїхав на допит у справі Януковича (відео)За словами президента, біля виходу з аеропорту в Сімферополі декілька осіб намагались його зупинити, зав’язалась сутичка. «Я прорвався через оточення, і коли увійшов в зону зйомки телевізійних камер та журналістів, вони побоялися потрапляти в зону дії камер. Саме там я зробив заяву, з якою метою я прибув до Криму… Зміст заяви полягав у тому, що Крим є українським і ми маємо зробити все, щоби перешкоджати провокаторам і не допустити провокацій, негайно створити робочу групу між депутатами ВР України та кримського парламенту, щоби в робочому режимі вирішити всі питання, які можуть стояти в порядку денному», - додав Порошенко.

Він зауважив, що домовився телефоном про зустріч з головою Верховної Ради Криму Володимиром Константиновим. «Попросив тих осіб, які мене зустрічали, підвезти мене до ВР Криму. Незважаючи на певні перешкоди, ми змогли добратися на відстань 300-400 метрів від площі та будинку, де була розташована ВР Криму. Далі рухатися машиною було не можна, я вийшов з машини і пішки пішов до будівлі ВР Криму. Особисто переконався, що вона була зачинена, не працювала, оточена вона була «зеленими чоловічками» – військовими регулярних сил РФ і ланцюгом осіб в камуфляжі, які себе називали «кримською самообороною», але координувалися офіцерами спецслужб РФ».

«Була віддана команда мене заблокувати, оточити і застосувати засоби фізичного впливу. Я намагався не дати їм цього зробити. Моя спроба потрапити до ВР Криму була заблокована особами, включно з військовими Росії, я направився іншою вулицею до своєї машини, в цей час я був оточений декількома десятками, а потім й сотнями людей, частина з них була провокаторами, які намагалися вдарити, погрожували мені», - розповів Порошенко.

Водночас, за його словами, частина людей стала на його захист. «Я вважаю, що в той час була безпосередня загроза моєму життю і дуже дякую тим людям, які були недалеко від мене і своїми діями мене захистили, там були декілька міліціонерів, які намагалися чесно виконувати свої обв’язки».