Суд у справі Януковича відмовив адвокатам у повторному допиті Порошенка

Головуючий суддя Владислав Дев'ятко зауважив, що вчора захисники «злили допит» Петра Порошенка.

Суд у справі про державну зраду екс-президента Віктора Януковича відмовився задовольнити клопотання адвокатів про повторний допит як свідка нинішнього глави держави Петра Порошенка.

Як передає кореспондент УНІАН, захисники Януковича просили Оболонський райсуд Києва ще раз допитати свідка сторони обвинувачення Порошенка, оскільки вважають, що вчора не змогли з'ясувати всі обставини через обмеження допиту у часі.

Прокурори виступили проти повторного допиту. Вони зазначили, що захист мав усі можливості допитати свідка.

Головуючий суддя Владислав Дев'ятко зауважив, що вчора захисники «злили допит свідка обвинувачення».

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«Не знаю, може ви це зробили навмисно, може, це така тактика, і ви розкриєте її згодом?», - сказав він, звертаючись до адвокатів.

Порадившись на місці, суд відмовив у повторному допиті Порошенка, оскільки, за словами судді, вчора "захисту надавалася унікальна можливість допиту свідка, проте захист нею не скористався".

Як повідомляв УНІАН, 21 лютого президент через відеоконференцзв'язок свідчив у справі про держзраду Януковича. Допит тривав менш як годину.

Суддя Владислав Дев’ятко примусово перервав допит Порошенка і закрив судове засідання. Він не дав можливості адвокатам почути відповідь Порошенка на запитання про відпочинок на Мальдівах.