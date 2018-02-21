Суд достроково припинив допит Порошенка після питання про Мальдіви

Головуючий у справі про держзраду Януковича суддя не дав можливості адвокатам почути відповідь Порошенка на запитання про відпочинок на Мальдивах і перервав допит.

Суддя Оболонського районного суду Києва Владислав Дев’ятко примусово перервав допит президента України Петра Порошенка як свідка у справі про державну зраду екс-президента Віктора Януковича та закрив судове засідання.

Як передає кореспондент УНІАН, адвокати Януковича поцікавились у Порошенка, на якій підставі в лютому 2014 року Верховна Рада визнала їхнього підзахисного таким, що втратив свої президентські повноваження, і чому Порошенко як народний депутат у 2014 році голосував за постанову Верховної Ради про покладення обов’язків президента на Олександра Турчинова.

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На це Порошенко відповів: “Моєю мотивацією по голосуванню за постанову про покладення обов’язків на Турчинова, я ще раз наголошую, цією постановою не припинялися повноваження президента Януковича у зв’язку з тим, що він зник. І як він зник? З ним немає зв’язку. А чому з ним немає зв’язку? Тому що ніхто не знає, де він - чи в Сімферополі, чи в Севастополі, чи в Анапі, чи в Краснодарському краю, чи в Ростові, чи де він. Ніхто цього не знає. А проти країни нашої здійснюється агресія. І з боку Верховної Ради, народних депутатів була би безвідповідальність і бездіяльність, якщо б вони своєчасно не реагували на виклики, які постали перед країною, у тому числі і внаслідок агресії”.

У відповідь адвокат Януковича Віталій Сердюк запитав у Порошенка: “Чому в той час, коли Ви перебували у відпустці (на Мальдівах) і ніхто не знав, де Ви знаходитесь впродовж тижня, не було прийнято жодних постанов про Ваше усунення?”.

Після цього одразу слово взяв головуючий суддя і сказав: “Петро Олексійовичу, я прошу вибачення, захисники навмисно задають питання, які не стосуються даного кримінального провадження. Я вимушений припинити Ваш допит”.

Суддя Дев’ятко оголосив перерву в засіданні до 10.00 22 лютого і додав, що чекає від захисників Януковича їхніх свідків для допиту.

Також він сказав, звертаючись до адвокатів екс-президента, що вимушене припинення допиту Порошенка залишатиметься на їхній “правовій репутації і правовій совісті”.

Як повідомляв УНІАН, Порошенко пояснив, чому особисто не приїхав на допит у справі Януковича. За словами президента, він вранці провів нараду з військовими, а також заплановані міжнародні заходи.