З блокпосту під Смілим вивезені тіла 8 загиблих українських солдатів

Як повідомила на своїй сторінці в соцмережі начальник прес-служби Головного управління МВС Тетяна Погукай, в Лисичанський міський відділ міліції надійшла заява від лікаря судово-медичної експертизи про те, що 27 жовтня о 15.30 волонтери доставили в приміщення судово-медичної експертизи 8 тіл військовослужбовців збройних сил, загиблих на блокпосту в районі Смілого Слов'яносербського району.

Даний факт зареєстрований.

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Як повідомляв УНІАН, за даними волонтерів бойовики замінували всі підступи до блокпосту, що не дозволяє доставити оточеним солдатам воду, ні відвести їх з позиції. Сьогодні спікер інформаційно-аналітичного центру РНБО Андрій Лисенко повідомив, що з початку вересня, коли терористи намагалися захопити цей блокпост, втрати сил АТО перевищили 10 осіб і зараз здійснюється ідентифікація декількох тіл.