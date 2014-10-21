Бойовики зазнали значних втрат під Смілим і вже не наважуються штурмувати блокпост

14:25, 21 жовтня 2014
Політика
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Бойовики під Смілим на Луганщині за два дні зазнали значних втрат і більше не наважуються штурмувати блокпост сил АТО.

УНІАН

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив речник інформаційно-аналітичного центру РНБО Андрій Лисенко сьогодні на брифінгу в Києві.

За його словами, в районі блокпосту поблизу н.п. Сміле «за минулі дві доби бойовики понесли дуже великі втрати і вони зараз відшукують можливість знову якось дошкулити нашим військовим, але на штурм поки не наважуються, ведуть просто дистанційні обстріли зі стрілецької зброї та мінометів».

Читайте такожРосійські війська досі на кордоні з Україною (карта АТО)Як повідомляв УНІАН, вчора в РНБО заявляли, що українські військові зупинили масований наступ бойовиків біля села Сміле Луганської області.

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