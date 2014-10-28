Штаб АТО підтвердив вихід військових з оточення біля 32-го блокпосту
07:39, 28 жовтня 2014Політика
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Українським військовим вдалося вийти з оточеного бойовиками 32-го блокпосту.
Силовики вийшли з оточення / УНІАН
Про це повідомляє прес-центр АТО в Facebook.
"Особовий склад 32 блокпосту, що виконував завдання в районі населеного пункту Сміле, перемістився на визначені рубежі", – йдеться в повідомленні.
Читайте такожСиловики відбили атаку під Маріуполем, бойовики зазнали втрат У штабі також додали, що підрозділи Національної гвардії України та Збройних Сил України, на техніці, здійснивши марш під прикриттям сил АТО, без втрат, зосередились в безпечному місці.
Поблизу Маріуполя бойовики обстріляли український блокпост
Раніше про вихід силовиків з оточеного 32-го блокпосту повідомляв журналіст Андрій Цаплієнко.
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