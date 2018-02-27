Сенцов зник з колонії на Уралі
Український політв'язень Олег Сенцов відсутній у виправній колонії №8 в місті Лабитнангі на Уралі, де він повинен знаходитися як в'язень.
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Про це повідомила правозахисна організація РосУзник на своїй сторінці в Facebook.
«У неділю переслали ФСВП-листом кілька листів Олегу Сенцову.
Сьогодні з Лабитнангі прийшла відповідь. Де Олег Сенцов?», – йдеться в повідомленні з прикріпленим скріншотом відповіді про відсутність Сенцова в колонії.
Сестра політв'язня Наталія Каплан заявила, що в черговій частині їй відмовилися надати інформацію, по телефону начальника колонії ніхто не відповідає.
Як повідомляв УНІАН, Сенцова разом з Олександром Кольченко затримали російські спецслужби в Криму в травні 2014 року за звинуваченням в організації терактів на півострові.
В серпні 2015 року Північно-Кавказький окружний військовий суд у Ростові-на-Дону засудив Сенцова до 20 років колонії суворого режиму за звинуваченням у терористичній діяльності на території Криму. Кольченко отримав 10 років колонії. Обидва свою провину не визнали.