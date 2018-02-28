Суд над Януковичем знову перенесли: "легітимний" викликав своїх адвокатів до Росії

Вже увосьме колегія суддів змушена переносити судове засідання у цій справі через неявку захисників.

Засідання колегії Оболонського райсуду Києва у справі державної зради колишнього президента України Віктора Януковича сьогодні не відбудеться через неявку його адвокатів, які повідомили суду, що вони отримали доручення свого клієнта не пізніше 26 лютого прибути до нього.

Як передає кореспондент УНІАН, прокурор Руслан Кравченко заявив, що така поведінка адвокатів Януковича свідчить про те, що вони не полишають спроби затягувати даний судовий процес.

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Обвинувачення звернулось до суду з клопотанням забезпечити Януковичу адвоката з центру безоплатної правової допомоги.

Суд відмовив у задоволенні його клопотання.

Водночас суддя Дев’ятко наголосив: “Суд ухвалив у задоволенні клопотання сторони обвинувачення про звернення до центру безоплатної вторинної допомоги на даний час відмовити.

Дійсно вже вісім судових засідань не відбулися через таку некоректну поведінку захисту Януковича. Разом з тим суд завжди дотримується принципу змагальності та забезпечення права на захист. Суд вимушений вчергове оголосити перерву до 10 години 6 березня”.

Як заявив журналістам Кравченко, сьогодні суд мав заслухати свідчення свідка Олександра Щеголєва — колишнього очільника Київського управління СБУ, який сам знаходиться в слідчому ізоляторі та щодо якого триває судове слідство.

Однак, за словами Кравченка, сьогодні обвинуваченню стало відомо, що він захворів.

Також він нагадав, що завтра суд мав би також заслухати колишнього міністра закордонних справ Леоніда Кожару та співробітника “Украероруху” Андрія Черткова.

Також Кравченко прокоментував заплановану на 2 березня прес-конференцію Януковича у Москві.

“Ми будемо збирати інформацію щодо виступу. І це в чергове підтверджує (анонсована прес-конференція — УНІАН), що Янукович обізнаний про хід судового процесу відносно нього”, - сказав прокурор.