Адвокати Януковича просять суд допитати 8 українських екс-чиновників з території Росії

Прокурори заявляють, що Єльченко і Сєргєєв змогли приїхали для допиту із США, тому і свідки захисту можуть прибути з Росії.

Адвокати екс-президента Віктора Януковича просять Оболонський райсуд Києва допитати 8 свідків з території Росії у справі про державну зраду їхнього підзахисного.

Як передає кореспондент УНІАН, йдеться про колишнього прем’єр-міністра Миколу Азарова, екс-главу Адміністрації президента Андрія Клюєва, екс-міністра внутрішніх справ Віталія Захарченка, колишнього голову СБУ Олександра Якименка, колишнього командувача внутрішніх військ МВС Станіслава Шуляка, начальника служби безпеки президента Костянтина Кобзаря, екс-співробітника Управління державної охорони Сергія Бернадського та екс-інструктора гвинтокрилу AW-139 ТОВ "Центр Авіа" Аркадія Ярощука.

Читайте такожСуд достроково припинив допит Порошенка після питання про МальдівиЗа словами адвоката Віталія Сердюка, в Україну вони прибути не можуть, тому що їм загрожує політичне переслідування.

При цьому про дистанційний допит екс-міністра оборони Павла Лєбєдєва та екс-командувача ВМС України Юрія Ільїна адвокати не клопочуть, тому що ці особи перебувають у Криму.

Прокурори ж заявили, що такі свідки обвинувачення, як колишній посол України в РФ, постійний представник України при ООН Володимир Єльченко та екс-представник України при ООН Юрій Сєргєєв приїхали свідчити із США, тому і свідки захисту так само можуть приїхати з Росії.

Головуючий у справі Суддя Владислав Девятко зауважив, що в клопотанні адвокатів не вказано адреси свідків у Росії, а РФ має велику територію, тому куди їм відправляти повістки - невідомо.

Також суддя додав, що поки що адвокати мають документально підтвердити, що ці восьмеро свідків живуть саме в РФ, після чого суд вирішуватиме, яким буде формат допиту - дистанційно чи ні.