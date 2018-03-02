У ДПСУ розповіли, як вирішувалося питання звільнення прикордонників з російського полону

У ДПСУ розповіли, що вирішував питання безпосередньо президент України і був телефонний дзвінок на найвищому рівні.

Голова Державної прикордонної служби України Петро Цигикал заявляє, що питання звільнення двох викрадених російськими спецслужбами прикордонників Ігоря Дзюбака і Богдана Марцоня вирішувалося на найвищому рівні.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив на брифінгу.

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«Визволяли, ви знаєте як. Вирішував питання безпосередньо президент України, був телефонний дзвінок на найвищому рівні, це були перемовини на обмін на двох російських прикордонників, які незаконно потрапили на територію України», - сказав Цигикал.

Як повідомляв УНІАН, Держприкордонслужба України заявила про зникнення 3 жовтня 2017 року двох військовослужбовців під час моніторингу кордону в Сумській області.

Водночас російські ЗМІ оприлюднили інформацію про затримання представниками прикордонного управління ФСБ РФ двох порушників, які назвалися прикордонниками Сумського загону. ФСБ звинуватила українських прикордонників у нібито незаконному перетині кордону.

Обмін Дзюбака та Марцоня відбувся сьогодні, 2 березня, на нейтральній території поблизу пункту пропуску «Гоптівка» на українсько-російському кордоні. Російській стороні віддали затриманих 30 червня 2017 року на Херсонщині співробітників ФСБ РФ Володимира Кузнецова та Аскара Кулуба.