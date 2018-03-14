Новий глава МЗС ФРН засудив анексію Криму та агресію РФ на Донбасі

При цьому Гайко Маас не полишає надії покращити відносини з Москвою через діалог.

Новий міністр закордонних справ Німеччини Гайко Маас засудив анексію Криму та агресію Російської Федерації на Донбасі.

Про це Маас заявив у своїй першій промові на посаді глави німецького МЗС, повідомляє Reuters.

Він розкритикував поведінку Росії в Україні, але сказав, що все ще сподівається покращити відносини з Москвою за допомогою діалогу.

«Ми продовжуємо не погоджуватися з протиправною анексією Криму Росією і триваючою агресією проти України», - наголосив Маас.

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За його словами, Німеччина має виконувати свої міжнародні зобов'язання та пообіцяв не уникати вирішення складних питань.

Сьогодні ввечері він має провести в Парижі переговори з міністром закордонних справ Франції Жан-Ів Ле Дріаном.

Також Маас заявив, що Німеччина серйозно ставиться до розслідування Великої Британії щодо отруєння колишнього співробітника ГРУ Сергія Скрипаля та його доньки Юлії.

«Викликає розчарування той факт, що Росія, схоже, не готова посприяти з'ясуванню обставин (у цій справі)», - сказав міністр.

«Москва має бути готовою забезпечувати прозорість... І чітко зрозуміло, що це не може залишитись без наслідків», - додав глава МЗС ФРН.

Маас запевнив, що Німеччина зберігатиме тісний контакт з Великою Британією у цій справі.

«Винні особи мають бути притягнуті до відповідальності», - підкреслив глави німецького МЗС.