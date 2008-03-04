Мороз дивується Ющенку й не збирається допомагати

«Я не отримував запрошення увійти у Національну Конституційну раду, створену Президентом. Навіть якщо б одержав, я б, мабуть, утримався. Чому? Я не можу брати участь у засіданнях неконституційних структур», - заявив Перший секретар СПУ, лідер Соціалістичної партії України в єфірі радіо «Свобода», повідомляє сайт СПУ.

За його словами, «орган такого змісту не є конституційним, його можна назвати консультативним, його можна назвати дорадчим, як завгодно» .

«Якщо Президенту потрібна консультація з цього приводу, якісь поради фахівців, то він може створювати таку структуру, але назвати її конституційною і мати на увазі, що це основний орган, який готує проект змін до Конституції, – це абсурд, він абсолютно суперечить самій Конституції», - підкреслив О . Мороз.

«Дивно, що людина, яка за посадою відповідає за дотримання норм Конституції, вдається до таких кроків. Я вважаю, що робити треба зовсім інакше», - наголосив О . Мороз.

«Можна референдумом затверджувати прийняту Конституцію як виняток, скажімо. Але тільки тоді, коли вона буде прийнята, відповідно до процедури, в парламенті трьомастами голосів. Іншого варіанту не існує, якщо ми дбаємо, справді, про юридичну основу існування нашої держави», - сказав О. Мороз.