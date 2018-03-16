"Поправки Лозового" в КПК захищають корупціонерів і шахраїв - нардеп

Мустафа Найєм заявляє, що поправки до КПК, які захищають корупціонерів, контрабандистів, шахраїв, фальсифікаторів і розкрадачів держмайна, вніс Рінат Ахметов.

Метою внесення "поправок Лозового" в Кримінально-процесуальний кодекс стала спроба системного перешкоджання в розслідуванні антикорупційних органів.

Про це написав народний депутат від фракції "БПП" Мустафа Найєм на своїй сторінці в Facebook.

"Ці поправки не стосуються прав та інтересів пересічних громадян або бізнесу. Вони захищають тих, у кого є великі гроші і великі повноваження. З'ясувалося це випадково. Під час обговорення компромісного варіанту змін до КПК, автори поправки і їх союзники із БПП готові були погодитися на будь-які поступки, крім двох статей і трьох розділів спеціальної частини кримінального кодексу", - зазначив Найєм.

Нардеп перерахував перелік злочинів, для яких "Радикальна партія Ляшка" і окремі члени "БПП" просили зробити виключення. "Це шахрайство, контрабанда, розкрадання держмайна, фальсифікація, підробка грошей, перевищення службових повноважень, рейдерство, доведення до банкрутства, відмивання грошей, ухилення від сплати податків тощо", - пише Найєм.

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"Соромлюсь запитати: а де тут пересічні громадяни?! І я думаю, ви з першої спроби здогадаєтеся, який правоохоронний орган найчастіше стикається з цими статтями Кримінального кодексу. Це НАБУ", - заявив нардеп.

Також, на його думку, "несправедливо" називати ці зміни "поправками Лозового".

"Правда звучить інакше. Правки до кримінального кодексу, які системно захищають корупціонерів, контрабандистів, шахраїв, фальсифікаторів і розкрадачів державного майна, вніс Рінат Ахметов через талановитих депутатів Радикальної партії", - заявив Найєм.

"Це не мої вигадки, а голий факт - виконком РПЛ очолює колишнього директора меткомбіата ім. Ілліча - Юрій Зінченко, що належить колишньому спонсору Партії регіонів і Віктора Януковича - Ринату Ахметову", - зазначив він.

Нардеп додав, що особисто знайомий із Зінченком і його є за що поважати, але "він точно не про політику".

"Думаю, мова швидше за все йде про управління ризикованим інвестиційним проектом, а не політичною партією", - підсумував нардеп.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні Верховна Рада відхилила проект закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення кримінального судочинства (№7547).