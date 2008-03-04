Герман каже, що кульки - не завада для роботи

Фракція Партії регіонів сьогодні не має намірів блокувати роботу Верховної Ради України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це в інтерв’ю журналістам заявила народний депутат, член фракції Партії регіонів Ганна ГЕРМАН.

«Хай приходять і працюють. Невже їм заважають кульки?» - сказала вона.

При цьому Г.ГЕРМАН висловила сумнів, що депутати від коаліції розпочнуть пленарне засідання без узгодженої позиції по постанові стосовно НАТО.

На її думку, навряд чи у коаліції є необхідні 226 голосів для ухвалення відповідної постанови. «У мене складається враження, що їм не вистачає голосів», - зауважила вона.

Г.ГЕРМАН також висловила сподівання, що під час сьогоднішніх консультацій між лідерами фракцій буде знайдено узгоджену позицію, яка б дозволила розпочати роботу ВР.